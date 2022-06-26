شاب عماني يتحدى سيلاً جارفاً وينقذ حياة طفلين (فيديو)

المصدر: البيان

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أظهر شاب عماني شجاعة كبيرة متحدياً قوة سيل جارف لإنقاذ طفلين من الموت.

وبدا، في مقطع فيديو متداول، الشاب وهو يخاطر بنفسه لإنقاذ الطفلين من الغرق، بعدما جرفتهما مياه أحد الأودية من جراء العاصفة المطرية الشديدة التي شهدتها السلطنة، الجمعة.

ووقعت الحادثة في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية العُمانية التي شهدت هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية.

وظهر الشاب، ويدعى علي بن ناصر الوردي، وسط الوادي برغم قوة تدفقه، ممسكاً بالطفلين اللذين جرفتهما التيارات القوية، ليجتاز بهما الوادي حتى وصل إلى حافته بصعوبة، حيث كان عدد من الأشخاص بانتظاره، وأمسكوا بالطفلين وأخرجوهم من السيل الجارف.

وقال علي، في تصريح لصحيفة «عمان»، إنه صادف الأطفال البالغين من العمر 13 و8 أعوام في الوادي، وكانا في حالة ذعر؛ ما دفعه للمجازفة بإنقاذهما.

وأضاف أنه صنع حبلاً وربطه على جسمه بمساعدة والده وشقيقه، ونزل إلى الوادي لإنقاذ الطفلين من الموت.

وكرّم اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، قائد البحرية السُّلطانية العُمانية، بمكتبه، اليوم، الرقيب أول بحري علي بن ناصر الوردي، أحد منتسبي البحرية السُّلطانية العُمانية، نظير جهوده في إنقاذ الطفلين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأشاد اللواء الرحبي بالموقف البطولي للوردي، وأثنى على ما اتخذه من إجراءات في عملية الإنقاذ وسط المياه الجارفة، وما تحمَّله من مخاطر على حياته وحياة الطفلين.