الخوف من الأهل يدفع فتاة إلى اختلاق جريمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دفع الخوف من عقاب الأهل فتاة مصرية إلى اختلاق جريمة لا أساس لها من الصحة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفتاة التي ادَّعت تعرُّضها لمحاولة تخدير من قبل سائق إحدى سيارات الأجرة، حسبما أفادت «بوابة الأهرام» الإخبارية.

واعترفت الفتاة أمام رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية بأنها تأخرت خارج المنزل وخوفاً من أسرتها ادعت واقعة اختطافها.

وتلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبالها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات بدعوى قيام أحد سائقي سيارات الأجرة بمحاولة تخديرها.

وزعمت الفتاة بأنه أثناء استقلالها إحدى السيارات التابعة لشركة توصيل خاصة غير معلوم بيانات قائدها شعرت بمحاولة قائد السيارة تخديرها.

وذكرت أنها نزلت من السيارة، واستقلت سيارة أخرى، وطلبت من السائق توصيلها إلى أقرب مستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تمثلت في قيام المبلغة باختلاق الواقعة لتأخرها في العودة إلى منزلها.

وبمناقشة قائد السيارة، أكد أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة لاحظ نزول المبلغة من إحدى السيارات المتوقفة بجانب الطريق بصورة طبيعية وصحة جيدة، إلا أنها عقب استقلالها السيارة بصحبته طلبت منه التوجه إلى أقرب مستشفى لشعورها بحالة إعياء، وبمواجهة المبلغة اعترفت بارتكابها الواقعة خوفاً من أهلها لتأخرها.