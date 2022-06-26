مأساة جديدة.. حقيقة مقتل طالبة فلسطينية لرفضها الزواج من قريبها

المصدر: البيان

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على مدار الساعات الماضية، انتشرت أنباء داخل الأراضي الفلسطينية تفيد بمقتل طالبة جامعية فلسطينية تدعى رنين سلعوس على يد ابن خالها لرفضها الزواج منه، وذلك على غرار قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد شاب لرفضها الزواج منه، والتي أعقبها مقتل الطالبة الأردنية إيمان أرشيد لنفس السبب.

وأثار مقتل الطالبة الفلسطينية جدلًا واسعًا بين النشطاء متسائلين عن السبب الحقيقي وراء مقتلها حيث أشارت بعض التقارير إلى انتحارها وتقارير أخرى إلى مقتلها على يد أحد أفراد عائلتها.

حيث أعلنت عائلة رنين وفاة ابنتهم مدعين انتحارها، بينهما أفادت أخبار من مصادر محلية فلسطينية بأن الشابة تعرضت للقتل على يد أحد أفراد عائلتها، بحسب موقع «أمد».

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشابة الراحلة كانت مخطوبة لابن عمها منذ فبراير 2021، ولكنها تعرضت لضغوط من قِبل والدتها وشقيقها لفسخ الخطبة، والزواج من ابن خالها، حيث حاولت الأم إجبار ابنتها على ترك خطيبها وتركتها في مدينة نابلس وسافرت إلى الأردن، وظلت الخلافات تتطور حتى لقيت الفتاة مصرعها.

تحفظت الشرطة الفلسطينية على جثمان الضحية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كواليس الواقعة، كما أعلنت النيابة العامة الفلسطينية بدء التحقيقات في الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية إن الشرطة تلقت بلاغًا بمقتل الشابة الفلسطينية داخل منزلها في نابلس، وفور تلقي البلاغ تحركت النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة والمباحث والطب الشرعي متوجهين إلى مكان الحادث.

وأفادت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن إجراءات البحث والتحري بشأن ظروف وملابسات وفاة الطالبة رنين سلعوس، والتي عُثر على جثتها في منزلها بقرية مجدل بني فاضل التابعة لمدينة نابلس في الضفة الغربية، أول من أمس الجمعة؛ مستمرة، وبانتظار النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي، لافتة إلى أنّ مجريات التحقيق لا تشير إلى شبهة جنائية حتى هذه اللحظة.

وطالب الناطق بلسان الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، المواطنين بأنه وفي حال امتلاك أي مواطن لمعلومات بخصوص ملابسات الوفاة وتفيد في مجريات التحقيق، التوجه إلى النيابة العامة أو إلى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس للإدلاء بها تحقيقا للعدالة.

وناشد ارزيقات رواد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة، تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الحديث بنتائج استباقية قبل انتهاء التحقيق، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

يذكر أن رنين سلعوس هي طالبة جامعية تدرس في المرحلة الثانية في جامعة النجاح، نشأت وترعرعت داخل مدينة نابلس، وأكملت دراستها الثانوية وحصلت على مُعدل 90.1% مما جعلها متفوقة في دراستها الجامعية، وأثارت قصتها التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة في محاولة معرفة ما هي حقيقة وفاة هذه الشابة.