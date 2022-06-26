التفاصيل الكاملة لمسابقة الـ30 ألف معلم في مصر

المصدر: البيان

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر التفاصيل الكاملة لتعيين 30 ألف معلم حيث أكد أن هناك 5 مراحل لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، موضحا أن مصر تردد موضوع الزيادة السكانية، وهناك زيادة سنوية 800 ألف طفل يحتاجون إلى فصول، موضحا أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى كفاءات ووصل إلى الصف الخامس الابتدائي ومحتاجين نشوف من سيقوم بالتخطيط هذا، وهذا محتاج معلمون لهم مهارات.



وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم ومعلمة، أنه تم إعداد خريطة لعجز المعلمين على مستوى المدرسة وتم عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المسابقة فى المرحلة الأولى تقضي على العجز بنسبة 100% فى رياض الأطفال وبالتالي أفضل المعلمين خبرة لا بد وأن يكون فى هذه المرحلة وفق صحيفة اليوم السابع.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وخبراء لإعداد بنوك الأسئلة لامتحانات المتقدمين للمسابقة دون تدخل أي عنصر بشري، كما وجه وزير التربية والتعليم المصري الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على تعديل اللائحة، موضحاً أن المسابقة تستهدف 15 ألفا و187 لتغطية العجز فى رياض الأطفال، وأنه سيتم إجراء 27 مسابقة على مستوى كل محافظة، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 فصلا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.



جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.