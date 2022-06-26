نعمة الأمومة.. شاهد كيف أنقذت الأم فيلها الصغير (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، فيديو يجسد بشكل فطري نعمة الأمومة في عالم الحيوان.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيعا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه.. وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.

وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.

وحظي الفيديو الذي بثته سكاي نيوز عربية، بمشاهدات كبيرة على مواقع التواص الاجتماعي، خصوصاً في في الهند.