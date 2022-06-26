الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة موضي بنت مساعد آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.