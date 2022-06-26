فيديو.. عريس يقتل صديقه بالخطأ

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو واقعة مأساوية قتل فيها عريس هندي صديقه خلال حفل الزفاف وأمام المدعوين، حيث أطلق النار عليه عن طريق الخطأ.

وأظهر مقطع الفيديو، العريس مانيش ماديشيا، وهو يستلم سلاحاً خلال وقوفه على مسرح، وأطلق النار منه خطأ على صديقه بابولال ياديف (35 عاماً)، الذي كان وسط الحشد، في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج شمالي الهند الأربعاء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكان ماديشيا قد حاول إطلاق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور مصيبة ياديف، الذي سقط على الأرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

وكان ياديف جندياً في الجيش الهندي، وسافر لحضور زفاف صديقه بعد أن حصل على إذن.

وألقت الشرطة القبض على العريس واحتجزت آخرين للاستجواب، وصادرت المسدس المرخص الذي ورد أنه ملك الضحية، وفق ما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها حفلات زفاف في الهند بطريقة مأساوية بسبب طقوس إطلاق النار الاحتفالية، ففي عام 2019 قُتل عريس وتُرك شقيقه يصارع للبقاء على قيد الحياة في المستشفى، بعد أن أطلق صديقهما 3 رصاصات بالخطأ.

ويعد إطلاق النار في حفلات الزفاف بالهند، طقساً احتفالياً لإظهار المكانة والمال والقوة.