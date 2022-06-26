بعد جمع 40 مليوناً لعلاج الطفلة رقية.. طبيب مصري: الحقنة لا تشفي

المصدر: البيان

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كشف طبيب مصري معلومات مهمة تتعلق بالحقنة التي تم جمع 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية بها.

وأوضح الدكتور أشرف السلاوي، استشاري المخ والأعصاب، تفاصيل حالات مرضى ضمور العضلات، مشيراً إلى أن الحقنة لا تشفي من المرض.

وقال السلاوي، ، إن علاج هذا المرض جيني فيما تعمل الحقنة على إنتاج نسخة من الجين الذي يوجد به خلل وتسبَّب في مرض الضمور العضلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الحقنة يحصل عليها المريض في الوريد لمرة واحدة فقط.

وتابع أن الحقنة لا تشفي، ولكن فائدتها في حال حصول المريض عليها مبكراً مع بداية ظهور الأعراض، وهذا لا يرتبط بالعمر، فإنها تؤدي إلى توقف المرض.

وأكد أن الحصول المبكر على الحقنة يساعد بشكل كبير على وقف تطور المرض، ووفقاً لدراسات فإن نسبة الوفاة للمريض خلال عامين من ظهور الأعراض في المتوسط تكون 100% ولا تنجو أي حالة، ومع الحصول على الدواء، فقد يرتفع أمد الحياة مبدئياً لمدة 5 أعوام.