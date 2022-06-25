مصر.. هيئة الدواء تحذر من "تشغيلة" مغشوشة في الأسواق

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الدواء المصرية، تحذيراً بشأن دواء مغشوش لعلاج الضعف الجنسي يتم تداوله في الأسواق.

ونقل موقع سبوتنيك عن صحيفة "الوطن" أن منشوراً للهيئة أفاد بضبط وإحراز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر tadalafil 20 mg لصالح الشركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما".

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الشركة أبلغت أن المستحضر المدون عليه هذه التشغيلة لا يخص الشركة ولم تقم بتصنيعه، الأمر الذي يعني أن هذه العبوة مقلدة ومغشوشة.

وعن الفارق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والمغشوشة، أوضحت أن العبوات الأصلية مدون على ظهر الشريط الداخلي بطريقة الحفر رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وحجم الشريط يعد أكبر حجما، مقارنة بالشريط المقلد.

أما العبوات المقلدة فمدون على ظهر الشريط الداخلي بحبر أسود رقم التشغيلة، وحجم الشريط يعد أصغر حجماً، مقارنة بالشريط الأصلي.