أب مصري يستغيث: قصة نيرة أشرف تتكرر معنا والأمن يكشف الحقيقة

المصدر: البيان

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انتشر فيديو جديد، على الفيسبوك في مصر استغاث فيه أحد أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من خوفه من تكرار واقعة الطالبة نيرة أشرف ضحية الطعن أمام جامعة المنصورة مع نجلته حيث يطاردها أحد الشباب.

وقال الاب مجدي شبل إن ابنته دينا في الصف الثالث الثانوي التجاري كانت مخطوبة لشاب منذ العام الماضي بعد أن تقدم لطلب يدها وبعد محاولات إقناع كثيرة وافق الأب علي الخطوبة، وفقا لصدى البلد.

واوضح، أنه نشب بينهم العديد من المشاكل والخلافات ادت الى فسخ الخطبة وانهاء العلاقة، مؤكدا أن خطيبها السابق يطاردها في كل مكان وكل وقت من أجل الزواج منها.

وأكد الأب أنه يخشى من تكرار حادث نيرة أشرف وأن يتعدى الشاب علي نجلته أو يتعرض لها بالسوء لدرجة أنها لا تخرج بمفردها حتى الذهاب للامتحانات.

فيما أكد مصدر أمني بمركز شرطة الشهداء، أن نجلة المدعو مجدي شبل كانت مخطوبة لأحد الشباب وسافر إلى الخارج وكان يرسل لهم أموالا كثيرة من أجل تجهيز ابنتهم وتوفير مصاريف الجهاز.

واضاف أنه بعد فسخ الخطوبة رفضت أسرة الطالبة أن ترد لخطيبها الأموال التي كان يرسلها إليها أثناء الخطوبة، موضحا أن الطرفين رافضين للصلح وأسرة الطالبة ليست مجني عليها.

وأوضح أن هناك محاضر متبادلة بين العائلتين وحاولت جهات كثيرة والأهالي التدخل الا أن أسرة الطالبة ترفض أن ترد له الأموال التي كان يرسلها من الخارج.