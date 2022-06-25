عريس يقتل صديقه في حفل زفافه .. ويحول العرس إلى مأساة

المصدر: وكالات

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شهد حفل زفاف بالهند واقعة مأساوية عندما قتل عريس صديقه عن طريق الخطأ في حفل زفافه بينما كان يؤدي مراسم إطلاق النار التقليدية.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" يظهر مانيش ماديشيا وهو يستلم المسدس بينما كان يقف على خشبة المسرح، لكنه أطلقه بالخطأ نحو صديقه بابولال ياديف "35 عاماً"، الذي كان يقف وسط الحشد في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج في أوتار براديش يوم الأربعاء.

اللقطات أظهرت ماديشيا وهو يصوب المسدس في الهواء ولكن بعد فشله في إطلاق النار، صوب عن طريق الخطأ على الحشد، فأصاب ياديف برصاصة.

ويمكن، وفق الشرق الأوسط، رؤية الضحية وهو ينهار على الأرض، بينما كان ضيوف حفل الزفاف يسارعون لمساعدته.

ونقل ياديف إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

في المقابل ألقت الشرطة القبض على ماديشيا واحتجزت عدة آخرين للاستجواب. كما صادر الضباط المسدس المرخص الذي ورد أنه مملوك للضحية.

وكان ياديف في الجيش الهندي وسافر عبر البلاد بعد أن حصل على إذن لحضور حفل الزفاف.

وأكد مفتش الشرطة أن ماديشيا متهم بالقتل؛ وفقًا لتقارير محلية.

وقال: "وقع الحادث أثناء حفل الزفاف الذي تم تنظيمه في أشيرواد فاتيكا التابع لمركز شرطة روبرتسغانج، تم التعرف على الشخص الذي يخدم في الجيش على أنه بابولال ياديف بعد إصابته أثناء إطلاق النار الاحتفالي من قبل العريس مانيش ماديشيا".

وأضاف: "تم الاستيلاء على المسدس والتحقيق جارٍ".

وانتهى عدد مروع من حفلات الزفاف في شمال الهند بشكل مأساوي بسبب تقليد إطلاق النار الاحتفالي؛ في عام 2019 قتل العريس بنيران احتفالية وترك شقيقه يصارع للبقاء على قيد الحياة في المستشفى، بعد أن أخطأ صديقه بتصويب ثلاث رصاصات.

ويعتبر إطلاق النار الاحتفالي وسيلة لإظهار المكانة والمال والقوة في الهند.