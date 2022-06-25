مهندس هندي يحتفل بزفافه بأغرب طريقة ممكنة "فيديو"

المصدر: البيان

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قرّر مهندس هندي أن يحتفل بزفافه بطريقة غريبة خارجة عن المألوف والمتعارف عليه في الأعراس التي تقام في بلاده.

وحسب "سكاي نيوز عربية": تداول رواد مواقع التواصل صورًا وفيديوهات من زفاف أنكوش جيسوال وهو يركب جرافة في موكب الزفاف الخاص به.

ونقلت صحيفة "إنديا إكسبريس" عن جيسوال قوله: "أعمل كمهندس مدني، والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية".

وأضاف: "أحببت فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافي، بحيث يكون ذلك أمرًا غريبًا لا ينسى".

وتابع جيسوال قائلًا: "تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع، كنت مرتاحًا أثناء الجلوس عليها".