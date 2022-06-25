محكمة أميركية تعلق موقتاً قراراً يحظر بيع سجائر إلكترونية.. ماذا حدث؟

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

علّقت محكمة أميركية موقتاً قراراً للهيئة التنظيمية الصحية الأميركية بسحب المنتجات التابعة لشركة "جول" المصنّعة للسجائر الالكترونية من الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأصدرت محكمة استئناف فدرالية في العاصمة الأميركية تعليقاً موقتاً لقرار وكالة الأغذية والأدوية "اف دي ايه" بحظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية التي تصنّعها شركة "جول"، وهو قرار اتُخذ بسبب فشل الشركة العملاقة في مواجهة "الصورة السامة لمنتجاتها".

وأكدت المحكمة أنّ قرارها الصادر الجمعة لا يشكل انعكاساً على الوقائع الموضوعية للقضية، بل كان ضرورياً لإتاحة مزيد من الوقت أمامها بهدف درس القضية.

وشكّل قرار وكالة الأغذية والأدوية فرصة أمام الشركات المنافسة لـ"جول" لزيادة مبيعاتها في السوق التي كانت الشركة تسيطر عليها.

من جهة ثانية، مثل القرار ضربة لشركة التبغ العملاقة "ألتريا" التي تصنّع سجائر "مالبورو" بسبب استحواذها سنة 2018 على 35% من "جول" لتنويع استراتيجيتها التجارية في مواجهة انخفاض معدلات التدخين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "جول" تدرس إلى جانب مستشاريها القانونيين إمكانية طلب حماية قضائية خاصة بالشركات التي تشهر إفلاسها إن أيدت المحكمة قرار "اف دي ايه".

ورفضت الادارة الاميركية التعليق بعدما تواصلت وكالة فرانس برس معها الجمعة.