لويس مارتين.. طالب إسباني ينال شهادة الثانوية العامة في سن الـ 87 عاماً

المصدر: البيان

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بحلول هذا الوقت من شهر يونيو، تلقى العديد بالفعل شهاداتهم وتمكنوا من التخرج. واحد من هؤلاء الآلاف من الخريجين الجدد هو لويس مارتين مونتيخو، الذي يبلغ من العمر 87 عاما، وقد نجح للتو في شهادة البكالوريا للعلوم (شهادة الثانوية العامة)، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي".

بدأ العمل في سن الرابعة عشرة

يقول لويس: "كنت أرغب في القيام بذلك من قبل ولكن بسبب الظروف العائلية، لم أستطع".

عندما كان طفلا كان عليه أن يتغيب عن المدرسة بسبب مرض في الرئة وفي سن الرابعة عشرة كان عليه الذهاب إلى العمل لمساعدة أسرته ماليا.

في سن الـ 16، بدأ العمل في صناعة قطع غيار هياكل السفن، وبعد ذلك تمكن من دخول المكتب الفني، حيث كان يرسم هياكل السفن. لهذا السبب، كان موضوعه المفضل في المدرسة الثانوية هو الرسم.

بدأ في الدراسة لتجنب فقدان الذاكرة

كشخص بالغ، قرر أن يبدأ الدراسة في سن 74، عندما بدأ يدرك أن ذاكرته بدأت تفشل. في ذلك الوقت، حدث أنهم عرضوا عليه دورة استعادة الذاكرة في بلدته سودوبي، في بيثكايا. عندما أنهى تلك الدورة، شجعوه على الالتحاق ببرنامج ESO، وبعد ذلك، “نصحوني بمواصلة دراسة البكالوريا”، كما يقول لويس.

خلال الوقت الذي كان يدرس فيه الثانوية، “كان عليّ أيضا أن أعتني بالأحفاد”، وأن يكون عاملا في منزله، حيث كان عليه الإشراف على تركيب المصعد.

العمل على مشاريع جديدة

الآن وقد أنهى دراسته الثانوية، فهو يعد ملاحظات حول الدروس التي تلقاها، بحيث يمكن لأحفاده الذين يبلغون من العمر عشرة أعوام وأحد عشر عاما استخدامها؛ يشرح قائلا: “أريد أن يكون الأمر أسهل بالنسبة لهم مما هو لي”.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تصميم جهاز يستفيد من قوة الجاذبية ويعمل على توليد الطاقة بشكل مستمر”.