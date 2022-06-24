مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة نجل وزيرة الهجرة

المصدر: وكالات

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نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل جديدة ومثيرة حول جريمة القتل التي ارتكبها نجل وزير الهجرية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب "القاهرة 24" ذكرت مذكرة مقدمة من تود سبيتزر، المدعي العام لمقاطعة أورانج الواقعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن واقعة تورط نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في ارتكاب جريمة قتل شخصينِ، التي تسببت في حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية، أن في هذه المقاطعة التي تقع في كاليفورنيا، تم انتهاك القانون من قِبل رامي هاني منير فهيم، بقتل شخصينِ مع سبق الإصرار والترصد في جريمة وصفها بأنها من الدرجة الأولى.

وأوضحت المذكرة، الصادرة عن مكتب المدعي العام، أنه في 19 أبريل 2022، قتل رامي هاني منير فهيم، جريفين كومو، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بانتهاك المادة "187 أ" من القانون الجنائي.

وأشارت المذكرة إلى أنه في 19 أبريل أيضا، قتل رامي هاني منير فهيم، جوناثان باهم، وذلك ضد القانون ومع سبق الإصرار والترصد، بانتهاك المادة نفسها من القانون.

وأضاف المدعي العام، في مذكرته، أن رامي منير فهيم استخدم سلاحا للقتل في الواقعتين، وهي عبارة عن سكينة خطرة وقاتلة، واصفا الواقعتين بأنهما جرائم قتل عمد، وفقا للقانون الجنائي الأمريكي.

وأكد أن جريمتي القتل الأولى والثانية لجريفين كومو وجوناثان باهم، هما قتل من الدرجة الأولى ومع سبق الإصرار والترصد وعن عمد، معلنا أنه من خلال المعلومات والتحقيقات تم التيقن من ارتكاب رامي هاني منير هذه الجرائم مع سبق حقيقي وترصد.

وكشفت كيمبرلي إد، ضابط المعلومات العامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه تم تأجيل موعد جلسة محاكمة نجل وزيرة الهجرة إلى 22 يوليو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها في 17 يونيو الجاري.

وتوجه السلطات الأمريكية إلى رامي هاني منير فهيم، 26 عامًا، نجل وزيرة الهجرة المصرية، والمُقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تهم ارتكاب جريمة قتل مزدوج على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.

وعلقت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على واقعة اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنها وأسرتها يتعرضون لمحنة شديدة، ويمرون بوقت عصيب، على إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة، موضحة أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.