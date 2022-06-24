الأردن .. جموع غفيرة تشيع إيمان أرشيد إلى مثواها الأخير

المصدر: البيان

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شيع جموع غفيرة من الأردنيين في بلدة كفر الماء بلواء الكورة بمحافظة إربد، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الطالبة ايمان ارشيد التي قتلت أمس الخميس، داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية.

وصلى على جثمان الطالبة ارشيد في مسجد كفر الماء الكبير، وتم تشييع جثمانها إلى مقبرة البلدة الشرقية - المركز الصحي وفق صحيفة الدستور.

وقرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات امس الخميس حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.