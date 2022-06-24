في اللحظة الحاسمة.. سعودي ينقذ طائرة وركابها من كارثة حقيقية

المصدر: البيان

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استطاع موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة وركابها في اللحظة الحاسمة، من حريق كاد أن يؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية، وتم تكريمه من قبل سلطات المطار.

وبحسب موقع "سبق" السعودي فقد تم تكريم، موظف الخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز بجدة أحمد الرفاعي "لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة".

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة خلال شهر أبريل، بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.

وكان قد بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام "طفاية الحريق".

وقال الرفاعي: "أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".