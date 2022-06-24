«أريان 5» يعيد أوروبا إلى الفضاء

المصدر: (كورو ـ أ ف ب)

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نجح صاروخ «أريان 5» في وضع قمرين اصطناعيين للاتصالات في المدار ليل الخميس، ما سمح لأوروبا بالعودة إلى الفضاء بعد أشهر من الانقطاع الناجم عن توقف عمليات الإطلاق عبر مركبات سويوز الروسية.

فقد أقلع الصاروخ في الساعة 18.50 بالتوقيت المحلي (21.50 ت غ) من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية، بعد توقف دام 45 دقيقة للعد التنازلي لإجراء عمليات تدقيق فنية.

وحمل الصاروخ القمر الاصطناعي «مياسات-3دي» التابع لشركة الاتصالات الماليزية «مياسات»، و«جي سات 24» الذي تديره الذراع التجارية لوكالة الفضاء الهندية، على ما أعلنت «أريان سبايس» و«أريان غروب» في بيان مشترك.

القمران الاصطناعيان، مخصصان لخدمات الاتصالات والبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية.