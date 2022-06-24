مراهقة تبدد أموال والدتها المريضة

المصدر: (وكالات)

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تمكنت الشرطة الصينية من استعادة مبلغ متبقٍ من 18 ألف دولار أمريكي سرقتها مراهقة من والدتها، تمثل تكاليف إجراء عملية جراحية، إذ قامت بفعلتها بغرض التسوّق عبر الإنترنت، في سياق تأثر بموجات التسوق الالكتروني.

واتصلت الأم وزوجها بالشرطة في باودينغ بمقاطعة هيبي في شمال الصين للإبلاغ عن أن ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً التي أنفقت المال العائلي المرصود لعملية جراحية على التسوّق عبر الإنترنت، واشترت هواتف محمولة وملابس وطعاماً وسلع كمالية وترفيهية أخرى.

واتصلت الشرطة بمنصة التسوّق على الإنترنت، التي أنفقت فيها الفتاة حوالي 4500 دولار، وأبلغتها أن المشتري قاصر ويستخدم أموالاً مسروقة في محاولة لاسترداد المبلغ وإعادته إلى أصحابه.

وكانت الأسرة قد ادخرت الأموال، بصبر، على أمل إجراء عملية جراحية للأم التي تعاني من آلام في فقرات ظهرها السفلى، وفق مونت كارلو.