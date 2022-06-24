ماذا قال وزير التعليم العالي في مصر عن حادث طالبة المنصورة؟

المصدر: البيان

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أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي في مصر، عن خالص عزائه لأسرة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي لقيت حتفها في جريمة بشعة.

وقال عبد الغفار، خلال لقائه أمس مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إن الحوادث من هذا النوع موجودة في العالم كله، لكن لم تكن في مصر بهذه الدرجة.

وأضاف أنه يُجري دراسة هذه الظواهر المجتمعية لمعرفة أبعادها وأسبابها.

وتابع أن الجامعات المصرية بعلمائها ومتخصصيها بنوك معلومات وخبرات للدولة في مختلف الظواهر النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونوَّه بأن الجامعات المصرية تستطيع وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، موضحاً أن كل مشروع تشرع الدولة في تنفيذه تكون هناك دعوة من رئيس الجمهورية إلى رؤساء الجامعات.