مصر .. أول ظهور للمتهم بقتل نيرة أشرف لحظة تمثيل جريمته

المصدر: البيان

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ظهر محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، خارج أسوار جامعة المنصورة، في مصر، وسط حراسة أمنية مشددة بمسرح الجريمة لتمثيلها في حضور فريق من نيابة جنوب المنصورة الكلية.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر أمس الأربعاء بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته عما أسند إليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم عل قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين وعدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وفقا لموقع مصراوي.

وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وجرى التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة، وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.

ووفق بيان النائب العام كانت النيابة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها الجريمة.

ويترأس المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، المختصة بنظر قضايا قسم أول المنصورة وجمصة، جلسة يوم الأحد المقبل، أولى محاكمات الطالب المتهم، وتضم في عضويتها المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.