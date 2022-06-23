مصر .. الأعلى للإعلام يأمر بحذف فيديوهات نيرة

المصدر: البيان

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أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالتوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصاصة ما يتم تداوله بشأن حادث "نيرة" فتاة المحلة التي قتلت أمام جامعة المنصورة بطريقة وحشية، وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

من جهة أخرى أكد رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وأكد المجلس في بيان له انه سيتم مخاطبة "فيسبوك" فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير وفق صحيفة الأخبار المصرية.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.

وأثنى المجلس على المناشدة التي نشرها "المصري اليوم" للتوقف عن نشر فيديوهات القتل ، والاستحابة لها والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد .