طلبية برغر بالجبن تحرر فتاة من الخطف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت طلبية برغر بالجبن من أحد المطاعم في تحرير فتاة ظلت مخطوفة لمدة خمس ساعات.

وأنقذت الشرطة الأمريكية الفتاة بعد تضمين ملاحظة تقول: «يرجى الاتصال بالشرطة» ضمن طلبية الطعام، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «سكاي نيوز».

وأوضح موظفو مطعم في ولاية نيويورك أنهم دقوا ناقوس الخطر عندما تلقوا طلبية مقلقة وغريبة من خلال تطبيق التوصيل «غراب هاب».

وفي جزء التعليمات الإضافية من طلبيتها، كتبت المرأة: «من فضلكم اتصلوا بالشرطة ليأتوا... يرجى عدم جعل الأمر جلياً».

واتصل الموظفون في مطعم «ذا شيبر تراك» في يونكرز بالشرطة على الفور، وفقاً لمنشور على «فيسبوك».

وأوضح المنشور: «هذا الصباح، نحو الخامسة صباحاً، تم إنقاذ فتاة من وضع رهينة استمر خمس ساعات... لقد سمعنا كثيراً عن حدوث ذلك الأمر، ولكن لم نعتقد أبداً أنه سيحدث لنا. لحسن الحظ، كنا منفتحين وقادرين على مساعدتها».

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن الضباط استجابوا لموقع الحادث في العنوان في برونكس نحو الساعة 6:20 من صباح يوم الأحد.

وتم القبض على المشتبه به كيموي رويال بتهمة الاغتصاب والخنق والتحرش والسجن غير القانوني والتهديد والاعتداء والحيازة الإجرامية لسلاح.

وقالت أليسيا بيرميخو (20 عاماً)، التي يمتلك والداها المطعم، إنها وصلت إلى المتجر بعد الحادث.

وأضافت أن امرأتين تسلمتا المذكرة، وتواصلتا مع والد بيرميخو للحصول على إرشادات، لأن الرسالة كانت إلى حد ما «غير متماسكة».

وأمر الرجل بإلغاء طلبية الطعام (برغر بالجبن وشطيرة آيرلندية) والاتصال بالشرطة بدلاً من ذلك.

وقالت بيرميخو عن الضحية: «كان هذا أفضل شيء بالنسبة إليها... انتهى الأمر بظهور الشرطة في المكان بدلاً من سائق التوصيل».

وذكرت أن المطعم يعرف أنه نقطة لمراقبة الحي، لأنه يفتح على مدار 24 ساعة، ولطالما كان مساهماً في المجتمع.