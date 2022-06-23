الكويت.. إلغاء عقوبة الإعدام بحق قاتل فرح أكبر

المصدر: البيان

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ألغت محكمة الاستئناف الكويتية عقوبة الإعدام بحق قاتل الشابة فرح أكبر وقضت بدلا من ذلك بالحبس المؤبد، حسبما أفادت صحيفة "القبس".

وأكدت محكمة الاستئناف، بحسب الصحيفة، أن المتهم يستحق هذه العقوبة.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارا يقضي بإعدام الجاني بقضية فرح أكبر التي خُطفت وقُتلت على يد رجل، في أبريل من عام 2021.

وقال عبدالمحسن القطان، وهو محامي الضحية فرح لـ "القبس" إنهم سيتقدمون بطلب أمام محكمة التمييز لإعادة عقوبة الإعدام مجددا.

وأضاف: "بصفتي وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر‬ سنتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد وسنطالب بالإعدام مجددا".

وطبقا لعائلة الضحية، فقد كان الجاني يلاحقها ويتحرش بها، مما دفعها دعوى قضائية ضده، مما دفعه للانتقام منها.

وحينذاك، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط مواطن "في زمن قياسي" إثر ارتكابه جريمة قتل مواطنة بعد اختطافها وتوجهه بها إلى جهة غير معلومة.

وقالت وزارة الداخلية إن الجاني اعترف أنه سدد طعنة واحدة للمجني عليها بالصدر أدت الى وفاتها. لكنه خلال بدء المحاكمة، أنكر الاتهامات المسندة إليه بخطف فرح وقتلها.