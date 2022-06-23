مقتل طالبة داخل حرم جامعتها بالأردن على طريقة نيرة أشرف

المصدر: عمان- متابعة: ماجد الدباس

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قتلت طالبة أردنية عشرينية بجانب سور جامعتها "العلوم التطبيقية" شمالي العاصمة الأردنية عمان أمس، على يد شاب أطلق عليها 6 رصاصات نافذات وواحدة منهن بالرأس وفق ما ذكرت مصادر أمنية أردنية.

القاتل وفق ذات المصادر ووفق ما ذكر شهود عيان لاذ بالفرار، فيما لا تزال الأجهزة المختصة تبحث عن الفاعل وتواصل التحقيقات.

الفتاة جرى إسعافها وهي في حالة سيئة ووضع حرج، قبل أن تفارق الحياة بالمستشفى.

وتأتي الحادثة عقب أيام من حادثة مشابهة لجريمة قتل وقعت في إحدى الجامعات المصرية، شغلت الرأي العام المصري والعربي.