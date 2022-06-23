وسط منافسة محتدمة.. هل تسبق الصين الغرب في جلب عينات من سطح المريخ؟

المصدر: البيان

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قال مسؤول صيني، إن بلاده تخطط لإعادة عينات من سطح المريخ إلى الأرض بحلول العام 2031، ما قد يجعلها أول دولة تنجح في هذه المهمة.

وكشف صن زيزو، كبير المصممين لمركبة "Tianwen-1"، عن الخطوط العريضة لهذه المهمة متعددة الأوجه، التي ستنطلق في العام 2028 وتعود مع العينات في العام 2031، أي قبل عامين من الدول الغربية، وفق "سبوتنيك".

أما وكالة الفضاء الأوروبية، فقد خططت لإطلاق مركبة "Earth Return Orbiter" في العام 2027 لاسترداد العينات التي تم جمعها بواسطة "Perseverance Rover" الأمريكية، بحلول العام 2033.

وفقا للجدول الصيني، ستطلق إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمة المسماة Tianwen-3 على مرحلتين، للهبوط على المريخ وجمع العينات، ثم مهمة ثانية هدفها نقل ما تم جمعه إلى الأرض.

ورغم استمرار الولايات المتحدة بالحفاظ على توفقها في مجال الفضاء، لكن الفجوة مع الصين قد ضاقت بشكل كبير، فقد يمكن لبكين أن تكون أول من يرسل رائد فضاء إلى الجانب المظلم من القمر.