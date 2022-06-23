معلّم يوغا يجوب العالم للحفاظ على التربة الزراعية

المصدر: نيودلهي ـ د ب أ

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يعتزم معلم يوغا هندي شهير القيام برحلة حول العالم على متن دراجة نارية، يزور خلالها العديد من المدن، بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على التربة الزراعية على كوكب الأرض.

ويقول ياجاديش فاسوديف، وهو مدرب لفنون اليوغا، إنه يريد أن يجنب العالم كارثة، ويتابع «التربة الزراعية هي مصدر جميع أنواع الحياة التي نراها». ويأمل فاسوديف في أن «يوقظ الناس من سباتهم العميق» إزاء قضية تآكل التربة، عن طريق القيام برحلته التي تبدأ من بريطانيا حتى الهند راكباً دراجته النارية على مدى 100 يوم.

ويكافح فاسوديف من أجل الحفاظ على التربة الزراعية ضد أخطار التصحر، وهي قضية أثارتها أيضاً منظمة الأمم المتحدة، حيث حذرت في تقرير من أن ثلث سطح الأرض يتعرض للتدهور.

ويريد فاسوديف، المعروف بلقب سادجورو، من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه قضية تؤثر أيضاً على الأمن الغذائي. وصارت قضية الأمن الغذائي تثير قلقاً متزايداً في الهند، مع وجود نحو 195 مليون مواطن يعانون من سوء التغذية، ويتوقع أن يرتفع الرقم نتيجة موجات الجفاف والحرارة الشديدة.