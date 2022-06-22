اشتعال طائرة على متنها 130 راكباً عند هبوطها (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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هبطت في ميامي، اليوم، طائرة تابعة لشركة «ريد إير» بسبب مشكلة في جهاز العجلات، ما تسبب في اندلاع حريق وإجلاء 140 شخصاً جُرح منهم ثلاثة.

وتظهر في صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس قادمة من جمهورية الدومينيكان، متوقفةً على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

وغادر الركاب على عجل المقصورة من جانب واحد، وكان الدخان الأسود مرئياً من الجانب الآخر.

وأعلنت الوكالة الأمريكية لسلامة النقل، في تغريدة على «تويتر»، أنها «أرسلت فريقاً من المحققين إلى ميامي، بعد تعطل جهاز إنزال العجلات، وخروج طائرة من طراز إم دي-82 عن المدرج اليوم في مطار ميامي الدولي».

وقال المطار، في تغريدة على «تويتر» أيضاً، إن «جهاز إنزال العجلات الأمامية تعطل، وهذا ما تسبب، على ما يبدو، في نشوب حريق».

وأوضحت «ريد غير»، وهي شركة صغيرة منخفضة التكلفة أنشئت حديثاً مقرها جمهورية الدومينيكان، على «تويتر»، أن الرحلة «إل5-203» واجهت صعوبات فنية عندما هبطت نحو الساعة 15,45 (09,45 ت غ).

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 130 راكباً وأفراد الطاقم العشرة منها.

وذكرت إدارة الإطفاء في ميامي، على «تويتر»: «تم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفيات قريبة»، مؤكدةً أنه «تمت السيطرة على الحريق والحد من تسرب الوقود».