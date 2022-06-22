والدة طالبة المنصورة تكشف العلاقة التي تربط بين ابنتها والقاتل

المصدر: البيان

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روت والدة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها، حيثيات العلاقة التي تربط بين ابنتها والقاتل، مؤكدة ألا وجود لأي قصة حب بينهما، وإنما كان مجرد زميل يلاحقها من مكان إلى آخر.

ودخلت والدة الطالبة في نوبة من البكاء الشديد، في أول ظهور تليفزيوني لها، وقالت «والله لا فيه بينهم قصة حب ولا أي حاجة خالص، ده مجرد زميل لها في الجامعة، هي قصدته في أبحاث الكلية أيام جائحة فيروس كورونا، وكانت هيا قاعدة في القاهرة ومش بتنزل»، موضحة أن الجاني قام بعمل الأبحاث لها، ومن وقتها وهو يعتقد أنها من الممكن أن تحبه.

وأضافت والدة نيرة، أن المتهم كان يريد من الضحية أن تُحبه «وهي تقول إيه العيل الأهبل اللي أفكر أني أبصله ده، هو عاوز مني إيه»، وظل يطاردها، و«يعمل أكونتات فيك، ويدخل يشتمها ويحط صور ليها ويقول كلام قلة أدب، ويدخل عليا على الفيس والواتس وعلى أبوها وأختها ويشتم ويحط صور، وعند صحابها».

المتهم يهدد الضحية قبل 3 أيام من الواقعة

وتابعت والدة الطالبة الراحلة نيرة أشرف: «كانت هي قاعدة في القاهرة عند أختها وبتنزل عشان تمتحن، منعرفش أنه متربص لها، لو أعرف مكنتش نزلتها والله، والله ما كنت نزلتها، مقالتش أنه من 3 أيام مهددها، قالت زي كل مرة بيهدد مش هيعمل حاجة، فعلا موتها وخدها مني، خد حته من قلبي يا ناس».