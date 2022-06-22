مبروك عطية يثير الجدل بتصريح صادم حول مقتل طالبة المنصورة

المصدر: البيان

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في تعليق ربما شكل صدمة للآخرين، علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وأثار جدلاً واسعاً بعد ظهوره في بث مباشر؛ للتعليق على الجريمة التي هزت المجتمع المصري.

وقال عطية، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على فيسبوك: "بالرغم من السواد الذي نعيش فيه يبقى الله هو الرحمن الرحيم، ولولا ذلك لحدث سواد أشد ولوقعت جرائم أفظع".

وأثارت تصريحات عطية حول القضية جدلا واسعا، لما تضمنته من آراء شخصية.

وأضاف: "فتاة من المحلة بكلية آداب المنصورة ذاهبة إلى الامتحان، قتلها عيل بسكين، أقول الله يرحمها ويصبر أهلها ووالدها وأمها وينتقم من المجرم وينال جزاءه، والشباب اللي كانوا بيعلقوا على الحادث نصفهم حالق كابوريا، وممكن يقتل بعد 24 ساعة، وكمان شباب غافل، يعني تأثر ساعة وخلاص".

وتابع عطية: "الله يرحمها ويجيبله طعنة من فوق سبع سماوات وينتقم منه، ويكون في قصاص عادل يبرد نار أمها ووالدها، واللي راح راح، ولما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، كويس، سيبي المهفهف على الخدود يطير والبسي محزق، هيصطادك اللي ريقة بيجري ويقتلك".

وأردف مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف: "المرأة والفتاة، تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قُفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقة بيجري ومعاهوش فلوس وهيدبحك.. دا واقع".

ولاقت تصريحات الشيخ مبروك، اعتراضاً من قبل العديد من المسؤولين والمواطنين في المجتمع المصري، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.