مراهقة صينيّة تسرق 18 ألف دولار كانت مخصصة لإجراء عملية جراحية لأمها لتتسوّق عبر الانترنت

المصدر: البيان

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تمكنت الشرطة الصينية من استعادة جزء من مبلغ 120 ألف يوان (18 ألف دولار أمريكي) من مراهقة قامت بسرقتها من والدتها، التي كانت بحاجة إليها لإجراء عملية جراحية، وذهبت بدلاً عن ذلك في جولة تسوّق عبر الانترنت.

واتصلت الأم وزوجها بالشرطة في باودينغ بمقاطعة هيبي في شمال الصين للإبلاغ عن أن ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً أنفقت المال على التسوّق عبر الإنترنت واشترت هواتف محمولة وملابس وطعاما.

واتصلت الشرطة بمنصة التسوّق على الانترنت، التي أنفقت فيها الفتاة حوالي 4500 دولار وأبلغتها أن المشتري قاصر ويستخدم أموالاً مسروقة في محاولة لاسترداد المبلغ.

وكانت الأسرة قد ادخرت الأموال على أمل إجراء عملية جراحية للأم التي تعاني من آلام في فقرات ظهرها السفلى، وفق مونت كارلو.