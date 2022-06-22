طائرة شحن صينية بدون طيار مطوّرة ذاتياً تنفذ أول رحلة لها بنجاح.. فيديو

المصدر: البيان

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أكملت طائرة شحن صينية بدون طيار مطورة ذاتيا (تي بي 500) أول رحلة لها بنجاح يوم السبت الماضي، حسبما أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية.

وقالت الشركة إن طائرة الشحن نفذت أول رحلة لها لمدة 27 دقيقة وعملت بسلاسة خلال الرحلة بأكملها، حسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وأشارت إلى أن الطائرة، التي طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، أول طائرة شحن كبيرة بدون طيار في البلاد يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات لائحة الطيران المدني الصينية.

وتعد الطائرة منصة نقل بدون طيار للأغراض العامة ذات حمولة كبيرة، بحد أقصى لمدى الطيران 1800 كم.

طائرة شحن صينية بدون طيار مطوّرة ذاتياً تنفذ أول رحلة لها بنجاح.. فيديوhttps://t.co/0b9wP0EmFb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dvn6c8bbPC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 21, 2022