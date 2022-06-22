بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأسعر بخسة في الإنترنت المظلم

المصدر: البيان

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تحقق شركة أمنية في موقع على شبكة الإنترنت لبيع الجوازات الأسترالية والوثائق الرسمية بأسعر بخسة.

وانتشر موقع ضخم على شبكة الإنترنت المظلم Dark Web يبيع ويتاجر بنسخ من جوازات السفر الأسترالية بأسعار زهيدة جداً.

لم يكشف محققو شركة NordVPN للأمن السيبراني عن اسم الموقع، لكنهم أكدوا بدء التحقيق في بيعه مئات آلاف النسخ بنحوٍ غير قانوني، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقال المحققون إن قيمة المبيعات زادت على 23 مليون دولار منذ إطلاق الموقع، حيث تُباع النسخة الإلكترونية بقيمة 16.50دولار فقط، ورخصة القيادة مقابل 48دولارا.

ويتوفر على الموقع أيضاً بيع أرقام هواتف ورسائل بريد إلكتروني بحوالي 13دولارا فقط.

يستخدم كل ما سبق في فتح حسابات بنكية، ويمكن أن يستخدمه المحتالون في رصد حسابات السكان.

وعثر أعضاء NordVPN على وثائق رسمية وهويات مدنية وبيانات شخصية مسروقة بكميات كبيرة يتداولها التجار على الموقع.

وصرّح أندريانوس ورمينهوفن من الشركة المحققة أن ما اكتُشف هو “غيض من فيض” مؤكداً أن الـ Dark Web يحوي أكثر من 30000 موقع للغرض نفسه.