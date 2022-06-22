ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق.. فيديو

المصدر: البيان

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تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في العراق، وتحديدا في ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وقالت صحيفة "الوفد" إن هذا الحيوان هو كلب الماء الأوراسي، وحدثت ولادته نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم للطفرة.

ويظهر الفيديو اكتشاف صياد عراقي لهذا الحيوان ,هو في الشهر الثالث من عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمروتان وأظافره بيضاء اللون.