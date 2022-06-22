أفعى تطرق باب أمريكية وتلدغها في عينها

المصدر: دبي ـ البيان

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لم تكن الامريكية، مارا جو، تدري أن اقترابها من الباب الخارجي لمنزلها، سيكون مرعباً، يوماً ما، ويصل حدود تهديد حياتها. إذ وقع ذلك بالفعل، في الفترة الأخيرة، وذلك في حادثة غريبة من نوعها حصلت في الولايات الأمريكية. إذ فوجئت هذه السيدة المقيمة في ولاية كنتاكي الأمريكية، بأفعى كبيرة معلقة على باب منزلها، هاجمتها فوراً فلدغتها في عينها.

وكانت مارا جو توماس قد سمعت صراخ ابنتها كينلي فاندفعت إلى الخارج لمعرفة السبب، إلا أنها تفاجأت بوجود الأفعى الكبيرة على الباب الخارجي للمنزل. وحسبما نقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن مارا، فإن الأفعى لدغتها في عينها بسرعة وبحركة مفاجئة.

وفي منشور على صفحتها في «فيسبوك» قالت مارا: «حالفني الحظ في الحادثة حيث لم يكن الثعبان ساماً»، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية. وأضافت مارا أنها توجهت بعد اللدغة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن يعطيها الأخصائيون أي عقار مضاد للسموم.