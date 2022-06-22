أول كمبيوتر وتماثيل في سفينة أثرية غارقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، أن علماء الآثار عثروا على قطع من المرمر، وقاعدة تمثال ومعدات السفينة الشهيرة الغارقة بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية.

ويعتبر موقع تحطم السفينة التي غرقت في منتصف القرن الأول قبل الميلاد على مقربة من جزيرة أنتيكيثيرا، وعثر عليها الغواصون في عام 1900، أحد أهم المواقع الأثرية لعلماء الآثار، حسب «روسيا اليوم».

وبالإضافة إلى الآلة التي تسمى أول كمبيوتر بالعالم، عثر علماء الآثار كذلك على تماثيل برونزية ورخامية.