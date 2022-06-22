غابة متحجرة في البرازيل

المصدر: (أورتيغيرا ـ أ ف ب)

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عثر علماء على متحجرات أشجار في غابة بولاية بارانا في جنوب البرازيل يعود تاريخها إلى 290 مليون سنة، أي قبل ظهور الديناصورات، ووصفوا هذا الاكتشاف بأنه «نافذة على الماضي» لدراسة تطور النباتات.

وشرحت عالمة طبقات الأرض في جامعة بارانا تامي موتين أن اكتشاف هذه الغابة المتحجرة المكونة من 164 شجرة ليكوفيتيس (من دون ثمار ولا أزهار ولا بذور) من صنف سبق أن انقرض، هو «الأهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية» من حيث كمية الحفظ ونوعيته. وأكدت أن هذه النباتات، التي يقدر عمرها بـ 290 مليون سنة، تمثل أشكال حياة بدائية جداً في تاريخ الأرض.