حيوانات القطب الشمالي المحببة في كعكات أرز

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يصنع خباز ياباني كعكات أرز رائعة على شكل حيوانات محببة على القلب، وفي سلسلته الخاصة بمحيط القطب الشمالي يستوحى من الفقمة البيضاء وطيور البطريق الصغيرة.

ووفقاً لمجلة «ماي مودرن مت»، يصنع الخباز شخصياته من الحلوى اليابانية الشهيرة المسماة، نريكيري واغاشي، والتي تم ابتكارها خلال فترة إيدو في اليابان، والتي تضم عناصر مصنوعة باستخدام الموتشي «الأرز الدبق المقصف» والأنكو «معجون فاصوليا الأزوكي الحمراء الحلوة» وأحياناً الفاكهة.

وقد أنشأ مياكي عبر استخدام تلك المواد تصميمات مذهلة. وفي سبيل تعزيز جاذبية شخصياته من الواغاشي المستوحاة من الحيوانات، جعل أجسادها كروية وملامح وجهها بسيطة، عارضاً إبداعاته بعد ذلك على صينية زرقاء بلون المحيط، مع نثر السكر الذي يشبه قطع الثلج.

وبالإضافة إلى صغار الفقمة وطيور البطريق، يصنع مياكي حلويات أخرى على شكل حيوان الكسلان والثعالب والبط والدجاج والأرانب. وبغض النظر عما يخبزه، فإن أشكال الحيوانات التي يبدعها تبدو محببة على القلب.