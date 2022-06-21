أنا لست روبوتاً.. قريباً الاستغناء عن التحقق التلقائي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أصبحت الاختبارات التي يُطلب منك فيها اكتشاف إشارات المرور أو كتابة أحرف متذبذبة شيئاً من الماضي، إذ تعد ميزة جديدة من الإصدارات المقبلة من «أي أو أس» و«ماك أو أس»، أنظمة التشغيل شركة «أبل» لأجهزة «أيفون» وأجهزة الكمبيوتر، بتخليصك كلياً من عملية «التحقق التلقائي»أو «الكابتشا»، بل إن التقنية ستتيح للمواقع التحقق من أنك لست روبوتاً دون الحاجة إلى قيامك بأي شيء على الإطلاق، حسبما أفادت صحيفة «غارديان» البريطانية.

و«الكابتشا» هي اختصار لمصطلح «اختبار تورينغ العام المؤتمت بالكامل للتمييز بين الكمبيوترات والإنسان»، وهي تلك الاختبارات القصيرة التي نراها أحياناً عند الاشتراك في موقع إلكتروني للمساعدة في وقف الاحتيال.

وعلى الرغم من كونها ميزة أمنية مهمة، إلا أنها تشكل مصدر إزعاج، إذ قد تطلب منك تحديد جميع إشارات المرور في صورة ما، أو كتابه بعض الأحرف والأرقام المتذبذبة. فإذا أخطأت في الإجابة، تطلب منك البدء من جديد وهكذا دواليك.

وحول تلك الميزة، قال تومي بولي من شركة أبل: «إنه من المحتمل ألا يستمتع الناس عندما تقاطعهم تلك الاختبارات، وأنا بالتأكيد لا أستمتع بذلك. لكن سبب وجودها هو منع النشاط الاحتيالي».

وقد عملت الشركة مع شركتي «فاستلي» و«كلاود فلير»، لبناء الميزة. وعلى الرغم من أن الخدمة مرتبطة بشبكة «آي كلاود» التابعة لشركة «أبل»، فإن الموقع لا يتلقى أي معلومات شخصية عن المستخدم أو أجهزته.