القاتل ترتيبه الأول.. أستاذة نيرة أشرف وقاتلها تكشف تفاصيل جديدة

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة سومة خالد، رئيس قسم لغات شرقية في كلية الآداب جامعة المنصورة في مصر، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالبة "نيرة" على يد زميلها أمام الجامعة، قائلة إنها عرفت من أحد زملاء القتيلة أن المتهم كان يحبها وتقدم لخطبتها أكثر من مرة، لكن أهلها رفضوا على اعتبار أنه ليس زوجًا مناسبًا لها.

ووفقا لموقع مصراوي، قالت "سومة" التي تترأس قسم الطالبين (المتهم بالقتل والقتيلة) إن هناك نقطة مفقودة في القصة لا يعرفها أحد، موضحة أن المتهم كان يحب "نيرة" وتقدم لها أكثر من مرة لكن أهلها رفضوه، ووصل الأمر إلى تحرير محضر ضده بعدم التعرض في قسم الشرطة.

وأضافت أنها سمعت بعض الروايات من زملاء القتيلة والمتهم، لكنها أكدت أنه لا يوجد لديها إثبات على ذلك، مشيرة إلى أن الطالبة أثناء ذهابها أمس إلى الجامعة، قابلت المتهم، الذي أراد أن يدفع لها أجرة الركوب، لكنها رفضت فتشاجرا، وأشار إليها بعلامة الذبح، كما أنها عرفت من بعض زملائها أنه كان يرسل إليها رسائل تهديد لدفعها لمقابلته.

وتابعت: "كلمت الدكاترة بتوع المتهم وقالولي إن الولد هادي وممتاز جدًا وأخلاقه عالية ومتفوق وبيطلع من الأوائل، لكن الفترة الأخيرة مبقاش يحضر، لكنه محافظ على تفوقه وكلنا مستغربين أن ده يطلع منه".

وأضافت: "الولد والده متوفي وهناك نقطة مفقودة في الموضوع".

وأشارت إلى أن كل ما تردد بشأن تعاطي المتهم مخدر "الإستروكس" غير صحيح، مضيفة: "لأنه لو بيتعاطى إستروكس مكانش هيكون متفوق، والحاجة التانية أن التحليل بيظهر بعد 24 ساعة مش بعد ساعتين".

وتابعت: "هما من أسر عادية وناس محترمة، البنت والدها مدرس كويس ومحترم، والولد والده متوفي وله أختين والاتنين من الأسر المتوسطة".

وقالت رئيس قسم لغات شرقية كلية الآداب بجامعة المنصورة: "المتهم جايب سكينة معاه ليه وهو رايح الجامعة، يعني مبيت النية وهل صحيح كان هناك تهديد؟".

وأوضحت: "ما حدث ممكن يكون تهور شباب وعدم دراية، لكن إحنا مش عارفين السبب الحقيقي.. الكل بيشكر في الولد فهو من المتفوقين واتكرم من الجامعة مع المتفوقين وبيطلع الأول علشان كدة بقول إن فيه نقطة مفقودة في القصة".

واختتمت: "أنا مش مصدقة إيه اللي بيحصل ده".