بالفيديو.. رائحة لحوم متعفنة تقود مراقبي الصحة السعودية إلى مطعم بخاري

المصدر: البيان

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ألقت قوات الأمن السعودية القبض على سماسرة مطعم بخاري في العاصمة الرياض، بعد أن فاحت رائحة تعفن لحوم فاسدة صادرة من إحدى الشقق حولوها إلى مكان لتقطيع اللحوم والدواجن وتجهيزها للمطعم.

وأعلنت أمانة منطقة الرياض، ضبط السماسرة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وبثت مقطع فيديو يوثّق لحظة دهم المكان.

وقالت الأمانة: "صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل"، بعدما قادت روائح تعفن اللحوم 14 جهة حكومية إلى المكان، والقبض على سماسرة مطعم بخاري حوّلوا شقة سكنية إلى معملٍ لتقطيع الدواجن وتجهيزها، وسط العاصمة".