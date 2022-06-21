الفتاة التي رفعت لافتة "أريد عريساً وأقبل التعدد" تظهر غاضبة في حفل زفافها

المصدر: البيان

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أثارت صورة متداولة للفتاة السودانية المهندسة إسلام، الشهيرة بـ "فتاة الأستوب" لغطاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت غاضبة في حفل زفافها.

وظهرت إسلام أثناء خروجها من الكوافير وفي طريقها إلى صالة حفل الزفاف رفقة زوجها وهي غير سعيدة وغاضبة من أمر ما حسبما استنتجه المتابعون والمعلقون على المقطع.

كما تداول الناشطون العديد من المقاطع التي وثقت حفل الزفاف وتمنوا للفتاة السودانية الفرح الدائم والسعادة.

جدير بالذكر أن حفل زفاف الفتاة السودانية إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، شغل السودانيين على وسائل التواصل، خاصة وأنها كسبت شهرة بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".