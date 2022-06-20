ابتكار مدهش.. تناول الأدوية سيكون عن بعد

المصدر: البيان

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كشف باحثون سويديون عن ابتكار مدهش يجري العمل عليه حالياً، من شأنه أن ينهي تناول الأدوية بصورة مباشرة.

وأوضح العلماء، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الابتكار عبارة عن غرسات إلكترونية تطلق الأدوية بالجسم عن بعد بكبسة زر، لتحل بذلك محل الحبوب اليومية في المستقبل.

وقالوا إن هذه الغرسات يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق تطبيق بالهاتف الذكي يرسل إشارات كهربائية للغرسات، لتقوم بإطلاق وتوصيل الدواء إلى جزء واحد محدد من الجسم، وهي ميزة لا تتمتع بها الأقراص والحبوب العادية التي قد يمتد تأثيرها لمختلف أجزاء الجسم ما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير سارة.

وأضافوا أن نموذجاً أولياً من هذه الغرسات يمكن أن يكون متاحاً في غضون عام.

ولفتوا إلى أن حجمها غالباً ما سيكون أصغر من سنتيمتر واحد، وأنها لن تتطلب سوى قدر ضئيل من الطاقة، حيث إن سطحها سيكون مصنوعاً من مركب البوليمر، وهو مركب رقيق جداً يمكن أن يتفاعل مع أي نبضة كهروكيميائية دقيقة.

وأكد الباحثون أن هذه الغرسات يمكن أن تتكيف مع التغيرات في مستوى الحموضة بالجسم، مثل تلك التي تحدث في الجهاز الهضمي، في حال استخدامها لعلاج مشكلة هضمية.

وقال جوستاف فيران - دريك ديل كاستيلو، الأستاذ بجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد، الذي يقود فريق الباحثين المطور لهذا الابتكار: «عند إرسال الإشارات الكهربائية للغرسات ستقوم بإطلاق جزيئات الدواء التي تتمسك بها بشدة إلى خلية أو عضو محدد».

وأضاف أن التطبيق سيقوم أيضاً بتحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى جرعة جديدة من الدواء.