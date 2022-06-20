جامعة المنصورة تعلِّق على حادث مقتل طالبة على يد زميلها

المصدر: البيان

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أصدرت جامعة المنصورة في مصر بياناً علَّقت فيه على واقعة مقتل طالبة على يد زميلها.

وأوضحت الجامعة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحـد طـلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعة أن هـذا الحـادث تـم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فوراً على المعتدي من قبل قوات الشرطة أمام بوابة الجامعة».

وأهابت الجامعـة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بإنهاء حياة زميلته بعد طعنها بسكين في الرقبة.

وانتقل، على الفور، ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول حافلة قادمة من مدينة المحلة الكبرى، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، أشهر أحد الطلاب سكيناً ووجَّه طعنات نافذة إلى زميلته بالرقبة.

وسقطت المجني عليها على الأرض مغشياً عليها وغارقة في دمائها، وقام عدد من الموجودين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالجاني وضبط الطالب والسلاح المستخدم بالحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة.

وتم نقل جثمان الطالبة التي توفيت إثر الحادث إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن.