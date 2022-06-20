تحويل سجن ياباني إلى فندق فخم

المصدر: إعداد- نهى حوّا

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هذا ليس السجن الأول الذي يتحول إلى فندق، لكن الشركة المعنية بتحويل سجن نارا الياباني القديم، أكدت أنها تريد أن يستمتع الذين يدخلونه بالإقامة ولا يفكروا بالهروب منه أبداً، متعهدة بإعادة تحويل سجن نارا الذي يبلغ عمره قرناً من الزمان إلى فندق فاخر من الدرجة الأولى، كاشفة في مؤتمر صحافي عقدته أخيراً، عن المخطط الأولي «للفندق».

ووفقاً لصحيفة «أساهي شينبون» اليابانية، سيجري حسب المخطط تحويل 9 زنزانات انفرادية إلى غرفة ضيوف واحدة، وإنشاء إجمالي 48 غرفة في الطابقين الأول والثاني، مع ترتيب مباني الاحتجاز الخمسة على شكل مروحة، على أن يترك مبنى واحد كما هو، ليصبح متحفاً للضيوف والزوار.

وقد قال الرئيس التنفيذي لـ «شركة هوشنيو للمنتجعات» في المؤتمر الصحافي إن الشركة تخطط لفتح الفندق صيف 2024.

يذكر أن خطة تحويل السجن إلى فندق تأتي ضمن مشروع لإعادة تطوير المنطقة وحديقة كونويك الرياضية.

وقد علق رئيس بلدية نارا، جين ناكاجاوا، على المشروع قائلاً: «نتوقع ألا يتم الحفاظ على الممتلكات الثقافية فحسب، بل استخدامها لجذب الزوار وخلق مجموعة من التأثيرات المتتالية على المنطقة» مضيفاً: «وهذا التعاون بين المرافق الثقافية والرياضية سيساعد في جذب المشاهدين للبقاء فترة أطول في نارا، حيث ستضم حديقة كونويك الرياضية حديقة تزلج على اللوح، بعد أن لفتت تلك الرياضة اهتمام الجمهور خلال الألعاب الأولمبية العام الماضي».

وتخضع المنشأة القديمة العائدة لعام 1908 منذ إغلاقها عام 2017، لتحديثات مقاومة الزلازل.