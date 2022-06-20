فيديو.. شرطي ينقذ امرأة مسنة من الموت

المصدر: البيان

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أنقذ رجل، امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من صدمها من قطار مسرع.

आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान!



झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया।



सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022