فيديو.. شرطي ينقذ امرأة مسنة من الموت

المصدر:
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أنقذ رجل، امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من صدمها من قطار مسرع.

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