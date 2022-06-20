فيديو.. شرطي ينقذ امرأة مسنة من الموت
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أنقذ رجل، امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع في ولاية اوتار براديش الهندية.
ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من صدمها من قطار مسرع.
आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान!— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022
झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया।
सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs