مصر.. قاتل فتاة "المنصورة" يكشف سبب جريمته

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة في محافظة الدقهلية بمصر القبض على طالب بكلية آداب المنصورة ذبح زميلته أمام المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.

وتبين أن المجني عليها طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وتدعى "نيرة"، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة المركزي لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه قام بذبح زميلته بسبب خلاف بينهما داخل سيارة الميكروباص أثناء ذهابهما للجامعة، فحدثت مشادة كلامية، وقرر الانتقام منها لإهانته أمام الركاب، وفور نزولهما من الميكروباص أسرع خلفها وسدد لها 3 طعنات، واحدة منها في الرقبة.

وقال شاهد على الجريمة، إن المتهم لاحظ أفراد أمن الجامعة يتوجهون إليه، فأقدم على الإمساك برقبة المجني عليها وذبحها، ما أحدث بها نزيفاً أدى إلى مصرعها على الفور.

وأضاف أن أمن الجامعة تمكن من إيقافه واحتجازه، ونزع السلاح الأبيض من يده، واستدعاء قوات الأمن التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن، لنقلها إلى مثواها الأخير.