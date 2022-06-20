شاب يقتل زميلته أمام "آداب المنصورة"

المصدر: البيان

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واقعة مؤسفة شهدتها مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر، حيث قتلت طالبة على يد زميلها بسبب مشادة كلامية بينهما، أثناء أداء الامتحانات.

وتلقت قوات الأمن إخطاراً من أمن جامعة المنصورة بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، حيث طعنها طعنتين نافذتين، أودتا بها على الفور.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى (م ع م) بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها تدعى (ن أ أ) بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه حسب صحيفة "اليوم السابع".