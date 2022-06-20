وكأنها كتلة نار.. هذا ما حدث لطائرة هندية اليوم على متنها 185 راكباً "فيديو"

المصدر: البيان

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اضطرت طائرة هندية على متنها 185 راكباً ومتجهة إلى مدينة دلهي إلى الهبوط اضطراريا بعد 15 دقيقة فقط من إقلاعها بعد اشتعال محركها الأيسر.

وأعلن مسؤولون أن الطائرة هبطت اضطراريًّا في مدينة باتنا شرقي الهند اليوم، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر أثناء الرحلة. وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايس جيت" للطيران منخفضة التكلفة، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بُعَيد إقلاعها؛ حسب صحيفة "ذا تربيون" الهندية. وفقاً لموقع "سبق".

وقال قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحافيين: "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكانٌ حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة، وأبلغوا المسؤولين في المطار".

وأضاف سينغ: "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلةٌ فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها".

وأكد أحد الركاب للصحافيين سماع ضجة كبيرة في الطائرة خلال الدقائق الـ15 التي أعقبت الإقلاع.

وقال باسيفيكا، الذي لم يفصح عن اسمه كاملًا: "أعلن الطيار أن هناك مشكلة، وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا.. كان الأمر مخيفًا جدًّا".

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن مصادر في مجال الطيران، أن طائرًا قد يكون تسبب في حريق المحرك.