ظاهرة طبيعية تشهدها السعودية والمنطقة غداً

المصدر: البيان

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تشهد السعودية وأجزاء من الدول العربية والعالم، يوم غد الثلاثاء، ظاهرة طبيعية تحدث في كل عام، وهي يوم الانقلاب الصيفي في 21 يونيو؛ وذلك بسبب وقوع هذه المناطق على مدار السرطان.

ويمر مدار السرطان فوق أراضي 17 دولة في العالم، تشهد جميعها ظاهرة انعدام ظل الظهيرة يوم الانقلاب الصيفي.

كما سيشهد العالم غدًا حدثًا فلكيًّا مهمًّا؛ حيث سيكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالًا، ويحصل نصف الكرة الأرضية الشمالي في هذا اليوم على أطول نهار في العام وأقصر ليل، وهي البداية الرسمية واليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي. وفقاً لصحيفة "سبق".